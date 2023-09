Deal που ξεπέρασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ

Σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα ταμεία του Ολυμπιακού, από τις πωλήσεις των Ρέαμπτσιουκ, Ραντζέλοβιτς και Τσούμιτς σε ρωσικές ομάδες. Για τον Μολδαβό αριστερό μπακ εισέπραξε 7.5εκ ευρώ, πηγαίνοντας στην Σπάρτακ, και για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό 1εκ ευρώ από την Ρουμπίν Καζάν. Στην ίδια ομάδα θα αγωνιστεί και ο Τσούμιτς, του οποίου οι “ερυθρόλευκοι” είχαν το 50% των δικαιωμάτων του.

Ο Ολυμπιακός πήρε από την Ρωσία 9.25 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα 39 ημερών. Για την ακρίβεια, η ιστορία ξεκίνησε από την πώληση του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ στην Σπάρτακ, από την οποία δεν έλαβαν μόνο το ποσό πώλησης, αλλά και τους μπόνους επίτευξης των στόχων που έπιασε με τους Πειραιώτες. Ακολούθησε ο Λάζαρ Ρατζέλοβιτς, ο οποίος θα φορέσει την φανέλα της Ρουμπίν Καζάν, ενώ για την ίδια φανέλα θα… ιδρώσει και ο Νίκολα Τσούμιτς, του οποίου τα μισά δικαιώματα άνηκαν στην ελληνική ομάδα.

Αρχής γενομένης

Από τις 28 Ιουνίου είχαν ξεκινήσει να ηχούν σειρήνες για την αλλαγή ποδοσφαιρικής στέγης από μεριάς του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Για την ακρίβεια, τα δημοσιεύματα έκανα λόγο για “Γάλλους εραστές”, ενώ στις 2 Ιουλίου, ο εκπρόσωπος του Μολδαβού δήλωσε σε ρωσικό μέσο πως ο αθλητής έχει δεχθεί πρόταση από την Σπάρτακ Μόσχας, την οποία και εξετάζουν. Ακόμα και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ενεπλάκη στην υπόθεση του αριστερού μπακ, αναφέροντας το ενδιαφέρον γαλλικών συλλόγων, με τον Ολυμπιακό να αναμένει γύρω στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ από την πώλησή του. Παράλληλα, η SportItalia δημοσίευσε πως η Ναντ ήταν πρόθυμη να δαπανήσει αυτό το ποσό για τον 25χρονο.

