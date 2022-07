Αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Ντόρσεϊ (ΦΩΤΟ)

Το κεφάλαιο του ομογενή γκαρντ με τον Ολυμπιακό έκλεισε και τυπικά, με την “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας ευχαρίστησαν για τη συνεργασία τον 26χρονο σούτινγκ γκαρντ, ο οποίος δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση ανανέωσης που του έγινε κι ετοιμάζεται να υπογράψει στους Μάβερικς δοκιμάζοντας ξανά την τύχη του στο ΝΒΑ.

O Ντόρσεϊ είχε 12,8 πόντους, 2,3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 10,3 στο ranking σε 24:10 κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα, ενώ αναδείχθηκε MVP στον τελικό Κυπέλλου.

«Σε ευχαριστούμε που έδειξες πραγματική αφοσίωση και αποφασιστικότητα στον Ολυμπιακό. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το επόμενο βήμα της καριέρας σου», αναφέρει το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Thank you for showning true dedication and determination to #OlympiacosBC ! We’re wishing you the best of luck in the next step of your career. @TDORSEY_1 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XzCjDe7HfR

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 19, 2022