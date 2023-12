Αντετοκούνμπο: «Εύχομαι όλοι να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τα Χριστούγεννα»

Ο Έλληνας σταρ του NBA μετά το τέλος της αναμέτρηση κόντρα στους Νικς και την ήττα που υπέστη η ομάδα του θέλησε να στείλει τη δική του Χριστουγεννιάτικη ευχή μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 129-122 από τους Νικς στη μεταξύ τους αναμέτρηση ανήμερα των Χριστουγέννων, οι οποίοι έδωσαν τέλος στο σερί επτά νικών των “ελαφιών”. Πρωταγωνιστής για την ομάδα από τη Νέα Υόρκη ήταν ο Μπράνσον ο οποίος μέτρησε 38 πόντους, ενώ ο Greek Freak με double double 30αρα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA όμως, με ανάρτησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης, θέλησε να στείλει το δικό του Χριστουγεννιάτικο μήνυμα.

«Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι όλοι να μπορέσουν να περάσουν χρόνο με τους αγαπημένους τους τις γιορτές», έγραψε.

Merry Christmas! I hope everyone gets to spend some time with their loved ones this holiday season. 🎄🎅🏾 pic.twitter.com/DDJhLT6SIV

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 25, 2023