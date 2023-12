Ιντάλγκο: «Είμαι απίστευτα στεναχωρημένος, η οικογένειά μου είναι καλά»

Ο ακραίος του Ολυμπιακού, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε την στεναχώρια του για ό,τι συνέβη το βράδυ της Πέμπτης 08/12, έξω από το κλειστό “Μελίνα Μερκούρη”.

Ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο δημοσίευσε τις σκέψεις του στο Twitter, αναφέροντας πως ό,τι έγινε στου Ρέντη, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”, δεν κάνει καλό στο άθλημα. Μάλιστα, είναι ευγνώμων που η οικογένεια του δεν έπαθε τίποτα, όσο παρακολουθούσε το παιχνίδι, αλλά και ο κόσμος που έδωσε το “παρών”, μαζί με τα παιδιά.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Είμαι απίστευτα στεναχωρημένος για ό,τι συνέβη σήμερα (σ.σ. Πέμπτη 07/12), μισώ τα δακρυγόνα, καθόλου καλό για το βόλεϊ.

Είμαι απλώς χαρούμενος που αυτή την φορά δεν τραυματίστηκε η οικογένειά μου, η οποία παρακολουθούσε το παιχνίδι. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για όλους του φιλάθλους, φίλους, οικογένειες και ειδικά τα παιδιά, που παρακολουθούσαν τα παιχνίδια επίσης… θα σας δω όλους σύντομα».//ΓΚ

Extremely sad for what ever happen today , I hate the pepper gas 💨, not good at all for a volleyball event !

just happy that this time nothing happen to my family which was attending the game in the Hall .I’m very sorry for all the fans , friends , family and specially the kids… pic.twitter.com/mkoAz2Vwtj

