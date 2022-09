Ανακοίνωσε Λάνγκεγκερ ο ΑΟ Θήρας

Σπουδαία κίνηση με την Μελίσα Λάνγκεγκερ πραγματοποίησε ο ΑΟ Θήρας με τους νησιώτες να ανακοινώνουν τη συμφωνία των δύο πλευρών. Η 24χρονη ακραία, έχει εμπειρία και ποιότητα και αναμένεται να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα της Σαντορίνης στη φετινή απαιτητική σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του Α.Ο Θήρας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την 24χρονη διεθνή αθλήτρια του Καναδά, Μελίσα Λάνγκεγκερ.

Η πρώην αθλήτρια της ελβετικής Λουγκάνο με ύψος 1.84μ, αγωνίζεται ως ακραία και εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο της Volley League γυναικών 2022-2023.

Η Λάνγκεγκερ, που γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου1998 στο Όκλαντ του Οντάριο, από το 2016 έως το 2020 αγωνίστηκε στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα του Καναδά με την ομάδα του Western Ontario University.

Στην παρθενική της σεζόν της με τις «Mustangs» αναδείχθηκε το 2016 «OUA Rookie of the Υear», ενώ μεταξύ άλλων διακρίσεων το 2019-2020 η επιλογή της στην «OUA First Team All-Star» και οι ατομικοί τίτλοι «Τop 5 in Canada in Aces and Aces/set», «OUA First in Aces, 2nd in Aces/Set» της «άνοιξαν την πόρτα» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος του Καναδά, με του οποίου το εθνόσημο αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι απόφοιτος του Western University Οntario στις Επιστήμες Υγείας (με εξειδίκευση στην Κινησιολογία) και στο Sports Management.

Μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον Α.Ο. Θήρας η Μελίσα Λάνγκεγκερ δήλωσε: ««Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ για τον Α.Ο. Θήρας αυτή την αγωνιστική περίοδο. Το ελληνικό πρωτάθλημα αναπτύσσεται ραγδαία και χαίρομαι πολύ που θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στη Volley League. Δουλεύοντας με τον κ. Βάσοβιτς και με το ταλέντο που υπάρχει στην ομάδα, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε ψηλά».

Η διοίκηση του συλλόγου μας καλωσορίζει την Μελίσα στην οικογένεια του Α.Ο. Θήρας και της εύχεται μία υγιή αγωνιστική σεζόν με επιτυχίες και διακρίσεις».