Σημαντικές αναβαθμίσεις στη McLaren μετά τη διακοπή

Ένα ακόμα πακέτο αναβαθμίσεων ετοιμάζει για την MCL60 η βρετανική ομάδα, του οποίου η απόδοση θα φανεί στην άσφαλτο μετά το Αυγουστιάτικο… διάλλειμα του πρωταθλήματος.

Νέα κομμάτια θα βάλει πάνω στο μονοθέσιό της η McLaren μετά τη θερινή διακοπή της Formula 1. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυρνάει το τριήμερο 25-27 Αυγούστου στο Ζάντφοορτ της Ολλανδίας και αμέσως μετά πάει στη θρυλική Μόντσα για το Grand Prix Ιταλίας.

Στην έδρα της Ferrari, η ομάδα από το Γοουόκινγκ θα παρουσιάσει αναβαθμίσεις για την MCL60 οι οποίες είναι απαραίτητες, με την ιδιαίτερη χάραξη που έχει ο “ναός της ταχύτητας”. Αυτό ήρθε δια στόματος του επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα.

Ο Ιταλός, μετά την απογοητευτική απόδοση του μονοθεσίου στο Σπα, τόνισε την ανάγκη η MCL60 να παρουσιαστεί πολύ διαφορετική μετά τη διακοπή, για να μην ζήσει στη Μόντσα ό,τι έζησε στο Βέλγιο.

«Είναι μία προσγείωση στην πραγματικότητα που δείχνει πως έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας και πως πρέπει κάποιοι τομείς του μονοθεσίου να διορθωθούν άμεσα.

Αυτή η ανάγκη έρχεται από το γεγονός πως ο δεύτερος αγώνας μετά τη θερινή διακοπή, είναι η Μόντσα. Δεν μπορείς να τρέξεις στη Μόντσα, όπως τρέξαμε εμείς στο Spa. Επομένως, η ανάγκη για δουλειά είναι άμεση και πρέπει να γίνει, για να διορθώσουμε την κατάσταση» δήλωσε ο αγωνιστικός διευθυντής της βρετανικής ομάδας.//ΓΑ.

