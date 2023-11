Σάινθ: «Έχω λίγο καλύτερες ελπίδες λόγω της πίστας»

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari μίλησε για το επερχόμενο Grand Prix στο Λας Βέγκας και άφησε να εννοηθεί πως η δεύτερη νίκη στην χρονιά φαντάζει εφικτή, μία “στροφή” πριν το τέλος της σεζόν.

Ο Κάρλος Σάινθ δείχνει να ελπίζει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα από την Νεβάδα, στο 22ο GP, στον προτελευταίο γύρο, στον οποίο θέλει να αποκομίσει την δεύτερη νίκη του για το 2023. Μάλιστα, ο Ισπανός πιλότος της ιταλικής ομάδας έσπευσε να αιτιολογήσει την αισιοδοξία του και σύγκρινε την αμερικανική πίστα με τους πιο πρόσφατους αγώνες, αναφέροντας πως έχει κάνει αρκετούς γύρους στο simulator.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω λίγο καλύτερες ελπίδες σε σχέση με τους πρόσφατους αγώνες, κυρίως επειδή η πίστα δείχνει πιθανότατα λιγάκι πιο ταιριαστή σε εμάς σε σχέση με τις τελευταίες.

Mεγάλες ευθείες σαν τη Μόντσα και αργές στροφές, σαν τη Σιγκαπούρη. Ίσως το συνδυασμό των πρώτων δύο στροφών δεν θα είμαστε και τόσο γρήγοροι. Αλλά έπειτα, στην υπόλοιπη πίστα, πιστεύω ότι το αυτοκίνητό μας θα ταιριάζει καλύτερα από ό,τι στους τελευταίους αγώνες. Κι ελπίζω ότι αυτό θα μας δώσει καλύτερες ευκαιρίες.

Έχω κάνει πολλούς γύρους (σ.σ. της πίστας) στον προσομοιωτή και θέλω να δω το όχημα ασφαλείας σήμερα στην πίστα για να φανεί πόση σκόνη έχει η άσφαλτος, και πόσα σαμαράκια. Καμιά φορά διαπιστώνεις από τους γύρους του οχήματος ασφαλείας πόσο θα γλιστράει εκεί έξω».//ΓΚ

We had to share some more @Netflix cup pics 📸#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CHETG0oSlo

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 16, 2023