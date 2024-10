Πρωτιά στο σπριντ για Μπανιαϊά

Ο Φραντσέσκο Μπανιαϊά με την νίκη του αυτή μείωσε την διαφορά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Χόρχε Μαρτίν.

Ο Ιταλός αναβάτης ξεκίνησε τον αγώνα ξεπρνώντας τονΠέδρο Ακόστα που εκκίνησε από την pole position, αλλά τέσσερις γύρους πριν τον τερματισμό είχε πτώση.

Ο Mαρτίν, ο οποίος ξεκίνησε από την 11η θέση στο grid μετά από μια συντριβή στα προκριματικά, ολοκλήρωσε την τέταρτη θέση, περιορίζοντας τις απώλειές του σε έξι βαθμούς πρωταθλήματος πριν από τον κύριο αγώνα της Κυριακής.

