Πήρε το Grand Prix της χρονιάς ο Σάινθ, δεύτερος ο τρομερός Νόρις

Ο Κάρλος Σάινθ είναι ο νικητής της “Marina Bay”, με τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ να ακολουθεί στην πέμπτη θέση. Λάντο Νόρις και Τζορτζ Ράσελ έδωσαν τα ρέστα τους, με την Red Bull να είναι απογοητευτική.

Ο Ισπανός οδηγός της Ferrari κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά φέτος, βάζοντας τέλεια ή… παύλα στην επικράτεια της Red Bull και τελειώνοντας το σερί του Μαξ Φερστάπεν. Η McLaren πάλεψε και έμεινε στην 2η θέση, με τον Νόρις, και τον Ράσελ να ολοκληρώνει το βάθρο. Ωστόσο, η Red Bull και η Aston Martin έδειξαν… τον χειρότερό τους εαυτό σε θέμα απόδοσης.

Ο αγώνας

Με το πέμπτο φως να σβήνει, ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος ήταν και poleman, ξεκίνησε εξαιρετικά, αφήνοντας πίσω του τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ, τον οποίο πέρασε ο Σαρλ Λεκλέρ στην πρώτη στροφή. Ο Λιούις Χάμιλτον προσπάθησε να περάσει τον ομόσταυλό του αμέσως μετά την κίνηση του Μονεγάσκου, αλλά βγήκε εκτός πίστας και μόλις έκανε την είσοδό του ξανά έπρεπε να δώσει την θέση του. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής όντως έδωσε την θέση στον νεαρό Βρετανό, αλλά οι αγωνοδίκες κατέγραψαν το συμβάν. Ωστόσο, ενημέρωσαν σύντομα πως δεν θα το εξετάσουν περαιτέρω, αφού δεν βρήκαν αντικανονική ενέργεια.

Rewind to the start ⏮️

Onboard with Hamilton who ran wide at Turn 1 and gained a couple of places (Russell and Norris) which he has since given back 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/bEsUNk4M6v

— Formula 1 (@F1) September 17, 2023