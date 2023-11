«Ο Λεκλέρ έχει ό,τι χρειάζεται για ένα πρωτάθλημα, το μονοθέσιο λείπει»

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1 βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ιταλικό κολοσσό για να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα της γείτονας χώρας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Scuderia Ferrari, βάσει της “Corriere della Sera”, με στόχο να υπογράψουν νέα συμφωνία. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 λήγει τόσο το συμβόλαιο του Μονεγάσκου όσο και του Κάρλος Σάινθ.

Ωστόσο, το ιταλικό Μέσο κάνει λόγο για παράπονα του 26χρονου πιλότου προς την ομάδα του, η οποία σημειώνει πτώση τους τελευταίους 18 μήνες και δεν συμβαδίζουν με τον σκοπό που έχει θέσει ο οδηγός, να κατακτήσει το Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1. Μάλιστα, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Λεκλέρ πιστεύει πως έχει όλα όσα απαιτούνται ώστε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής, αλλά το μόνο που του λείπει είναι ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο!

Για την ιστορία, η “Corriere della Sera” αναφέρει πως το πρώτο μέλημα του Φρεντ Βασέρ, του Επικεφαλής της Ferrari, είναι να κρατήσει στην Ιταλία τον Λεκλέρ, με τους επόμενους 12 μήνες να είναι άκρως… σημαντικοί για το Μαρανέλο!//ΓΚ

