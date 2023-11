Ο Φερστάπεν ήθελε να βγάλει τους Λεκλέρ και Πέρεζ για… ποτό (video)

Το Λας Βέγκας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αν και ξεκίνησε με… πικρή γεύση. Μάλιστα, ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής μπήκε για τα καλά στο πνεύμα της περιοχής και μετά τον αγώνα ήθελε να πάρει τους άλλους δύο οδηγούς του βάθρου και να πάνε… σε κλαμπ.

Όταν μιλάμε για Βέγκας, μιλάμε… για πολυτέλεια! Καζίνο, φώτα, πάρτι και άλλα πολλά. Το όνειρο αρκετών! Ωστόσο, με την λήξη του Grand Prix, ο Μαξ Φεστάπεν αναδείχθηκε νικητής, με τον Σαρλ Λεκλέρ να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση και τον Σέρτζιο Πέρεζ να ακολουθεί.

Με το πέσιμο της καρό σημαίας, οι οδηγοί βγήκαν από τα μονοθέσιά τους και μπήκαν σε… λιμουζίνα. Μάλιστα, με την είσοδό τους στο πολυτελές όχημα, ο πιλότος της Ferrari αναρωτήθηκε φωναχτά που πάνε, με τον τρις παγκόσμιο πρωταθλητή να απαντάει… μέσα στο κέφι. «Πάμε απευθείας στο νυχτερινό κλαμπ. Θα σας δω όλους αύριο… ίσως και όχι».//ΓΚ.

charles: where are we going?

max: straight to the nightclub, see you tomorrow everyone, or not!#VegasGP #GPLasVegas #Leclerc #Verstappen #perez #f1 pic.twitter.com/55lFtnWXKx

— Vale_Gada_Gada (@gada_vale) November 19, 2023