Νόρις: «Δεν ξέρω τι έγινε στην εκκίνηση, πετάχτηκα καλά αλλά ήμουν συντηρητικός»

Ο νεαρός οδηγός της McLaren είχε την Pole Position για το Sprint της Βραζιλίας, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν φρόντισε να του το στερήσει από νωρίς. Μάλιστα, ο Βρετανός πιλότος δεν κατάλαβε από που… του ήρθε!

Δεν μασάει τίποτα ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής! Τι και αν στο Shootout δεν κατάφερε να περάσει τον χρόνο του Λάντο Νόρις, ο Μαξ Φερστάπεν τον ξεπέρασε μόλις στον πρώτο γύρο, στην πρώτη κι’ όλας στροφή. Ωστόσο, ο πιλότος της Βρετανικής ομάδας, ομολόγησε πως έκανε καλό πέταγμα, αλλά ήταν… συντηρητικός!

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Δεν ξέρω τι έγινε στην εκκίνηση. Πρέπει να δω τα δεδομένα της τηλεμετρίας. Το πέταγμά μου ήταν πολύ καλό, αλλά στη δεύτερη φάση της εκκίνησης ήμουν συντηρητικός, δεν σπίναραν οι πίσω τροχοί μου, πήγα για μία ασφαλή εκκίνηση. Έχω θέματα να βελτιώσω για τον αυριανό αγώνα. Με έπιασε λίγο στον ύπνο ο Τζορτζ Ράσελ. Βρήκα όμως το ρυθμό μου και τον πέρασα. Είχα καλό ρυθμό, προσπάθησα να πλησιάσω τον Φερστάπεν αλλά δεν τα κατάφερα.

Δεν ανησυχώ για αύριο, με ενθαρρύνει το γεγονός πως είχαμε έναν πολύ καλό ρυθμό στον αγώνα σήμερα. Δεν μαχόμαστε με τον Μαξ, είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς και έχει ένα από τα καλύτερα μονοθέσια στην ιστορία. Δεν μπορούμε ξαφνικά να μαχόμαστε με τη Red Bull. Δεν περίμενα να είμαστε τόσο καλοί».//ΓΚ

