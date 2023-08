MotoGP: Τέλος ο Μορμπιντέλι από τη Yamaha

Την τελευταία του σεζόν με τα χρώματα της ιαπωνικής ομάδας διανύει ο Ιταλός αναβάτης, όπως έγινε επίσημα γνωστό από την ίδια το πρωί της Τετάρτης (02/08).

Έχοντας οδηγήσει πέντε χρόνια πάνω στις δύο ρόδες της Yamaha, ο Φράνκο Μορμπιντέλι αλλάζει ομάδα στο grid του MotoGP μετά το τέλος της σεζόν 2023. Ο 28χρονος βρίσκεται στο ιαπωνικό γκαράζ από το 2019 και έχει κατακτήσει έξι βάθρα, εκ των οποίων τα τρία είναι νίκες.

Συνολικά, έχει τρέξει σε 74 Grand Prix με τα χρώματα της Yamaha, ενώ στην κορυφαία κατηγορία μοτοσικλετών, έχει πραγματοποιήσει 90 εκκινήσεις.

Yamaha Motor Co., Ltd. announces that Monster Energy Yamaha MotoGP and @FrankyMorbido12 will go their separate ways after the 2023 MotoGP season.

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) August 2, 2023