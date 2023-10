MotoGP: Πρόωρο τέλος μεταξύ Μάρκεθ και Honda

“Σεισμός” στον κόσμο του κορυφαίου πρωταθλήματος των δύο τροχών, καθώς μετά από 11 ολόκληρα χρόνια συνεργασίας, η ιαπωνική φίρμα ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει αποχώρηση του Ισπανού αναβάτη από την ομάδα.

Με τα τελευταία τρία χρόνια να είναι πολύ δύσκολα για τον Μαρκ Μάρκεθ και από άποψη σοβαρών τραυματισμών και από άποψη απόδοσης της μοτοσικλέτας του, η Honda έβαλε τέλος στις σχέσεις της με τον οκτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή παρά το σοβαρό “δέσιμο” που έχει μαζί του.

Ο Ισπανός δεν είχε κρύψει σε δηλώσεις του τις σκέψεις που είχε να φύγει από τους Ιάπωνες, με σκοπό να βρει ομάδα και μοτοσικλέτα που θα του δώσει ξανά τη δυνατότητα να διεκδικήσει παγκόσμιους τίτλους. Όπως φαίνεται, αυτό θα συμβεί, με το αγωνιστικό τμήμα της Honda να ανακοινώνει την πρόωρη αποχώρηση του Μάρκεθ, αφού το συμβόλαιό του έληγε κανονικά το 2024.

Οι εξελίξεις δεν πρόκειται να σταματήσουν όμως εκεί, με τις φήμες που θέλουν τον 30χρονο πολυπρωταθλητή να υπογράφει στη Ducati και την ομάδα της Gresini, να “οργιάζουν”. Εκεί, ο Μάρκεθ θα βρει τον μικρό του αδερφό, Άλεξ, φτιάχνοντας έτσι ένα… οικογενειακό δίδυμο.

Honda Racing Corporation and Marc Marquez to end collaboration early by mutual agreementhttps://t.co/odnGI9X41o

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) October 4, 2023