Haas: Το φαινόμενο της Ferrari και η σύνδεση με την Honda

Το 2026 δεν είναι τόσο μακριά όσο φανταζόμαστε και η νέα εποχή της Formula 1 αναμένεται να επιφέρει ολικές αλλαγές. Ωστόσο, οι φήμες για την αμερικανική ομάδα κάνουν λόγο για αλλαγή προμηθευτεί κινητήρων, αλλά και για ενδεχόμενη… πώληση.

Ο Γκούντερ Στάινερ και ο Σιμόνε Ρέστα αποτελούν παρελθόν από την Haas, όντας οι δύο συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της αμερικανικής ομάδας και της Ferrari. Η Scuderia προμηθεύει μονάδες ισχύος, κιβώτια ταχυτήτων και άλλα εξαρτήματα στη Haas από το 2016, όταν και η ομάδα εισήλθε στην Formula 1.

MoneyGram Haas F1 Team has appointed Ayao Komatsu as its new Team Principal with Guenther Steiner departing the organization. #HaasF1

Ωστόσο, παρά το γεγονός πως η ιταλική ομάδα έχει σχεδιάσει έναν εκ των κορυφαίων κινητήρων – ακόμη και αν δεν τους εκμεταλλεύεται σωστά -, φαίνεται… άλογο από πλευράς της αμερικανικής ομάδας να διακόψει τη συνεργασία τους. Μάλιστα, ο Σιμόνε Ρέστα, ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής της Haas, είχε το δικό του γραφείο στη βάση του Μαρανέλο, η οποία είναι μία εκ των τριών του brand. Η κεντρική είναι στη Καννάπολις, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ η άλλη είναι στο Μπάνμπουρι, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, από το 2026, ο Τζιν Χάας σκέφτεται να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Ferrari και να υπογράψει με την Honda, η οποία έχει συμφωνία με την Red Bull, αλλά και με την Alpha Tauri. Ωστόσο, ακόμη και η θυγατρική των “Κόκκινων Ταύρων” αναμένεται να αλλάξει σελίδα, αφού εδώ και καιρό εξετάζει το ενδεχόμενο του Ματίας Μπινότο, πρώην επικεφαλής του “Cavallino”, αλλά και του Ότμαρ Ζαφνάουερ, άλλοτε Team Principal της Alpine.

Team Owner Gene Haas explains the appointment of Ayao Komatsu as Team Principal. #HaasF1 pic.twitter.com/rZ7gadfyj8

«Η Ferrari είναι στο πλευρό μας από το ξεκίνημα της εμπειρίας μας και μας παρέχει εκπληκτικούς κινητήρες. Αισθάνομαι αρκετά ντροπιασμένος από τα αποτελέσματά μας, παρότι είχαμε κορυφαία εξαρτήματα από τη Ferrari, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων. Η Sauber θα γίνει Audi το 2026 συνεπώς από αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να παραμένουμε οι μοναδικός πελάτης της Ferrari, και πρέπει να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα.

Δεν πρέπει να απέχουμε τόσο πολύ από την απόδοση της ομάδας του Μαρανέλο. Έχουμε τον κινητήρα τους, που είναι ο καλύτερος του σπορ, έχουμε ένα καλό σασί. Συζητώ με πολλούς μηχανικούς, και πιστεύω ότι το μεγαλύτερό μας μειονέκτημα είναι η αεροδυναμική. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να βρούμε τις σωστές διορθωτικές κινήσεις για αυτό. Δεν αποδέχομαι άλλο να εξευτελίζομαι κάθε Κυριακή».

Από το 2026, η Sauber θα συνεργάζεται με την Audi, με την γερμανική ομάδα να έχει αγοράσει το 75% των μετοχών της, ενώ η Alfa Romeo έχει ήδη αποχωρίσει από φέτος. Έτσι, η Ferrari έχει ήδη χάσει μία “θυγατρική” ομάδα. Άρα, σε περίπτωση που η Scuderia δεν συνεχίσει τις πελατειακές της σχέσεις με την Haas – όπως αναφέρουν τα ιταλικά Μέσα -, τότε θα μείνει χωρίς έσοδα από προμήθεια. Αυτό συνέβη και με τη Renault – νυν Alpine -, με τη γαλλική ομάδα να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της απουσίας της από την αγορά.

