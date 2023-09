FP2 Ιταλίας: Το πιο γρήγορο πέρασμα ο Σάινθ με την Ferrari

Ταχύτερος στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά ο Ισπανός οδηγός της Scuderia, σε ένα session που “υπέστη” το καθεστώς της κόκκινης σημαίας, λόγω της πρόσκρουσης του Σέρτζιο Πέρεζ.

Ο Κάρλος Σάινθ οδήγησε την Ferrari στη άτυπη κορυφή του Free Practise 2, με τον Λάντο Νόρις να ακολουθεί και τρίτος να… τερματίζει ο Σέρτζιο Πέρεζ, ο οποίος είχε την δική του στιγμή στην Παραμπόλικα και εγκατέλειψε. Όσκαρ Πιάστρι, Μαξ Φερστάπεν, Σαρλ Λεκλέρ, Αλεξάντερ Άλμπον, Φερνάντο Αλόνσο, Τζορτζ Ράσελ και Νίκο Χούλκενμπεργκ ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην πρώτη 10άδα.//ΓΚ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του FP2, οι χρόνοι και οι γύροι των οδηγών:

