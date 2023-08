F1: Το τρομερό ρεκόρ που σημειώθηκε στο Grand Prix Ολλανδίας

Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ “έσπασε” στο Ζάντφορτ την Κυριακή (27/8), καθώς ο αριθμός των προσπεράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Grand Prix, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Η βροχή στο Grand Prix Ολλανδίας έκρινε πολλά, σε ένα σιρκουί που είναι παλιό και δεν συγχωρεί λάθη. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα γρήγορα μονοθέσια που βρέθηκαν πίσω λόγω βροχής, λόγω λάθους στρατηγικής ή λόγω καθυστερημένων πιτ στοπ, τότε καταλαβαίνουμε γιατί οι προσπεράσεις στον 13ο αγώνα της σεζόν, έφτασαν τις 186.

Ο αριθμός είναι τόσο… τρελός όσο ακούγεται και για αυτό αποτέλεσε ρεκόρ. Ο πρώην κάτοχος του ρεκόρ φτάνει πίσω στο 2016 και το Grand Prix της Κίνας, όπου είχαν σημειωθεί 170 προσπεράσεις.

