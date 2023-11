F1: Μέχρι το 2030 το Grand Prix στο Σάο Πάολο

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι το Grand Prix του Σάο Πάολο θα παραμείνει στο πρόγραμμα του παγκοσμίου πρωταθλήματος έως το 2030, ύστερα από την πενταετή επέκταση της σχετικής συμφωνίας που θα έληγε το 2025.

Η πίστα του Ιντερλάγκος, η οποία είναι επίσημα γνωστή ως “Autodromo Jose Carlos Pace”, όπως ονομάστηκε προς τιμήν του Βραζιλιάνου νικητή του αγώνα του 1975, φιλοξένησε για πρώτη φορά Grand Prix της F1 το 1973.

Οι φίλαθλοι που συρρέουν στην πίστα δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα, ενώ το συγκεκριμένο σιρκουί έχει υπάρξει η “σκηνή” μερικών εκ των πιο αξιομνημόνευτων στιγμών στην ιστορία του σπορ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η εντός έδρας νίκη του αείμνηστου Άϊρτον Σένα το 1991, η κατάκτηση του τίτλου του 2007 από τον Κίμι Ραϊκόνεν και φυσικά η πρώτη κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Λιούις Χάμιλτον το 2008 με τη McLaren, σε έναν τίτλο που κρίθηκε κυριολεκτικά σε μία στροφή.

Εκτός αυτών, στο Ιντερλάγκος έχει κριθεί ο τίτλος του Τζένσον Μπάτον το 2009 με την Brawn GP και η τρίτη κατάκτηση του Σεμπάστιαν Φέτελ το 2012.

BREAKING: Formula 1 has today announced that the São Paulo Grand Prix will remain on the F1 calendar until 2030 inclusive following a five-year extension!#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/QOP1lkR1nq

— Formula 1 (@F1) November 3, 2023