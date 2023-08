F1: Αυξάνεται η χωρητικότητα της πίστας στο Μαϊάμι

Τις 100.000 θέσεις θα φτάσει η χωρητικότητα του Διεθνούς Αυτοκινητοδρομίου του Μαϊάμι, ενόψει του Grand Prix της Formula 1, που θα διεξαχθεί στο πρώτο μισό του 2024.

Κατά 10.000 θέσεις θα αυξηθούν οι θέσεις της πίστας στη Φλόριντα, που θα φιλοξενούν τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον συντάκτη της F1, Φίλιπ Χόρτον, το “πεδίο μάχης” των κορυφαίων μονοθεσίων του πλανήτη στην ανατολική Αμερική, από τις 90.000 θέσεις φιλάθλων που χωράει τώρα, θα φτάσει τις 100.000 το 2024.

Τα πρώτα εισιτήρια για τον 6ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση. Πάντως, η χάραξη της διαδρομής στο “Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι” δεν θα αλλάξει εξαιτίας της επιπλέον χωρητικότητας.

Τέλος, ο Χόρτον αποκάλυψε πως η διεξαγωγή νυχτερινού αγώνα στη Φλόριντα σχεδόν αποκλείεται να συμβεί. Στο τέλος της ημέρας, το Μαϊάμι “πουλάει” την καλοκαιρινή του θερμοκρασία, την ατμόσφαιρα και τα έντονα χρώματα του “Miami Beach”.//ΓΑ

