Έτσι ρίσκαρε και… πέτυχε ο Λεκλέρ στο “νήμα” (video)

Ο Μονεγάσκοι πιλότος της Ferrari έκανε τα αδύνατα δυνατά για να καταφέρει να ανέβει στην δεύτερη θέση του βάθρου στο Λας Βέγκας, εξαπολύοντας την επίθεση του στο Σέρτζιο Πέρεζ μόλις… στον τελευταίο γύρο!

Η ιταλική ομάδα πανηγύρισε την δεύτερη θέση του οδηγού της μέσα από πολύ άγχος και τρόμο, αφού ο Σαρλ Λεκλέρ πέρασε τον Μεξικανό στο τελευταίο πέρασμα του αγώνα, σε μία φάση που δεν χωρούσε περιθώριο λαθών. Πιο συγκεκριμένα, ο Πέρεζ την μία στιγμή είδε τον 26χρονο στους καθρέπτες του και την άλλη… μπροστά του, σε μία αψεγάδιαστη κίνηση που δεν κόστισε τον τερματισμό και των δύο.

Ωστόσο, μέχρι να πραγματοποιηθεί η σκέψη του Μονεγάσκου, τα μέλη της Scuderia Ferrari είδαν να κυλάει κρύος… ιδρώτας στο μέτωπό τους, με τον φόβο μην πέσει η προσπάθειά του στο κενό και χαθεί τόσο η τρίτη θέση, όσο και το μονοθέσιο. Αυτό όμως δεν συνέβη, καθώς ο Λεκλέρ ολοκλήρωσε την προσπέρασή του έξοχα, “έκλεψε” την δεύτερη θέση, χαλώντας το 1-2 της Red Bull, και φέρνοντας το “cavallino” σώο και αβλαβές πίσω στα pit.//ΓΚ.

Δείτε το video:

He never gave up 💪

Charles Leclerc's incredible last-lap overtake on Sergio Perez for second place! 🤯😮‍💨#LasVegasGP #F1 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc pic.twitter.com/xHWOCghqwA

