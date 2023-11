Έτσι καταστρέφεται το μονοθέσιο της Ferrari (video)

Ουκ ολίγη ζημιά προκάλεσε η αποκόλληση του καπακιού του υπονόμου στο μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ, με το επικίνδυνο αυτό συμβάν να κάνει τον γύρο του διαδικτύου!

Το Grand Prix του Λας Βέγκας περνάει… κρίση, ακόμη δεν ξεκίνησε! Πιο συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια των πρώτων ελεύθερων δοκιμών στην Νεβάδα, καπάκι υπονόμου βγήκε από την θέση του, μέσα στην πίστα, με αποτέλεσμα να το χτυπήσει ο Ισπανός πιλότος της Ferrari και να προκύψουν πολλές καταστροφές στο “cavallino“. Μετά το εν λόγω συμβάν, ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, παραχώρησε δηλώσεις, σε έξαλλη κατάσταση όσον αφορά της ζημιές που έχουν προκληθεί, πιστεύοντας πως ο οδηγός του δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο δεύτερο session. Μάλιστα, τα free practise σε αυτό το GP είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμα, αφού πρόκειται για την πρώτη φορά που η συγκεκριμένη πίστα βρίσκεται στο καλεντάρι, άρα οι ομάδες πρέπει να συλλέξουν δεδομένα, με στόχο την “ενορχήστρωση” της στρατηγικής για τον αγώνα.

Ωστόσο, ο Κάρολος Σάινθ όχι μόνο έδωσε το “παρών” στο FP2, αλλά ολοκλήρωσε και στην δεύτερη θέση, πίσω από τον ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ. Πως δημιουργήθηκε όμως το ατύχημα; Το video έχει γίνει… viral και η θύελλα αντιδράσεων έντονη.

Δείτε το video:

Yet another POV of the incident:pic.twitter.com/yiDcT8GTPg

— MultiViewer (@f1multiviewer) November 17, 2023