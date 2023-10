Εκτός ορίων ο Φερστάπεν, poleman o Λεκλέρ

Αν και ο πιλότος της Ferrari πήγε να χάσει την pole position για 0.005’ (!), από τον Μαξ Φερστάπεν, οι αγωνοδίκες επενέβησαν για την παραβίαση ορίων του Ολλανδού και ακύρωσαν τον χρόνο του, με τον Μονεγάσκο να παίρνει τα ηνία της πρώτης θέσης του grid της Κυριακής. Οι Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον ακολούθησαν, στην 2η και στην 3η θέση, αντίστοιχα.

Με το σιρκουί του Τέξας να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ο Σαρλ Λεκλέρ, με χρόνο 1:34.723 κατάφερε να γίνει ο poleman του Όστιν, στο πλαίσιο του 19ου Grand Prix της Formula 1, για την Κυριακή (22/10). Μάλιστα, η πρωτιά δόθηκε στο οδηγό της Scuderia… επεισοδιακά!

Το Q1:

Πρώτος στο εναρκτήριο session των κατατακτήριων δοκιμών ήταν ο Λόγκαν Σάρτζεντ, ο οποίος με την Williams του βγήκε στην πίστα, ακολουθούμενος από τις δύο Alpine. Ωστόσο, τα όρια του σιρκουί, σε συνδυασμό με τα γλιστρήματα που είχαν οι οδηγοί, τους δυσκόλεψε αρκετά μέχρι να βρουν ρυθμό για να μπουν στους 15 οδηγούς του Q2.

Την στιγμή που οι δύο Ferrari βρισκόντουσαν στους cooldown γύρους τους, ο Hamilton ξεκίνησε με συνοπτικές διαδικασίες την προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό γύρο, με τον ίδιο να ολοκληρώνει στην 8η θέση σύμφωνα με τα νούμερα του περάσματός του. Έκπληξη αποτέλεσε η επίδοση του Φερνάντο Αλόνσο, η οποία κάθε άλλο παρά καλή δεν ήταν, μένοντας εκτός των 15 οδηγών που περνούν στην επόμενη φάση.

Εκτός Q2 έμειναν οι (από τον 16ο έως τον 20ο): Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο, Άλμπον, Στρολ, Σάρτζεντ.

Το Q2:

Με την έναρξη του δεύτερου κομματιού των κατατακτήριων δοκιμών, ο Σαρλ Λεκλέρ έριξε την διαφορά κάτω από το 1.35’ (1:35.888), με τον Μαξ Φερστάπεν να απαντάει, όντας 0.309’’ γρηγορότερος (1:35.491). Την ίδια στιγμή, ο Κάρλος Σάινθ παραπονιόταν για την κίνηση στην πίστα, ενώ ο Λάντο Νόρις είδε τον χρόνο του να διαγράφεται, λόγω των ορίων του σιρκουί, μένοντας ως ο μοναδικός πιλότος χωρίς γύρο. Ωστόσο, ο Βρετανός αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με τον Ισπανό, σχετικά με την κυκλοφορία στην πίστα.

Εκτός Q3 έμειναν οι (από τον 11ο έως τον 15ο): Τσουνόντα, Ζου, Μπότας, Μάγκνουσεν, Ρικιάρντο.

❌ OUT IN Q2 ❌

Το Q3:

Το “Top10 Shootout” τέθηκε σε εφαρμογή και η κορυφαία δεκάδα ξεκίνησε να διαμορφώνεται. Φερστάπεν, Χάμιλτον και Λεκλέρ “μονομαχούσαν” για την πρώτη θέση, με τις χρονικές διαφορές να είναι μικρές. Μάλιστα, ο Μονεγάσκος έχασε αρχικά την pole, όντας 0.005′ αργότερος από τον Ολλανδό συνομήλικό του.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί η δουλειά, αφού οι αγωνοδίκες μελέτησαν τον γύρο του οδηγού της Red Bull και παρατήρησαν πως παραβίασε την οριοθέτηση της πίστας του Όστιν, αποσύροντας το χρονομετρημένο πέρασμα του και δίνοντας την πρωτιά στον Λεκλέρ. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Νόρις, με τους Χάμιλτον και Σάινθ να κλείνουν την πρώτη 4άδα. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα εκκινήσει 6ος, δίπλα από τον 5ο Τζορτζ Ράσελ.//ΓΚ.

Τα αποτελέσματα:

