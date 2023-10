Απειλεί να φύγει ο Φερστάπεν εάν αποχωρήσει ο Μάρκο

“Φωτιά” βάζει το “F1insider” στον κόσμο της Formula 1, με δημοσίευμα της Τετάρτης (18/10) να μιλάει για “αντίο” του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή στην Red Bull Racing, εφόσον ο σύμβουλος motorsport της ομάδας δει την πόρτα της εξόδου.

Ο Μαξ Φερστάπεν φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει στα αφεντικά της αυστριακής ομάδας, πως η ενδεχόμενη αποχώρηση του Χέλμουτ Μάρκο θα έφερνε αυτόματα και την δική του. Αυτό τουλάχιστον γράφει το ρεπορτάζ του “F1insider” το οποίο αναφέρει πως οι φήμες για τεταμένες σχέσεις μεταξύ του Κρίστιαν Χόρνερ και του Μάρκο είναι πια τεταμένες.

Οι δύο άνδρες έχουν διαφωνήσει πολλάκις για θέματα της Red Bull μέσα στο 2023, με την γνώμη του Αυστριακού συμβούλου να είναι συνήθως η επικρατέστερη. Ο Βρετανός επικεφαλής από την άλλη, επιθυμεί να έχει πια μεγαλύτερη δύναμη εντός της ομάδας, γεγονός που θα χρειαστεί την αποχώρηση του Μάρκο για να συμβεί.

Σε αυτό το σημείο εισέρχεται ο τρις πια παγκόσμιος πρωταθλητής ο οποίος γνωστοποίησε στους ιθύνοντες της Red Bull Racing, πως δεν θα χρειαστεί καν να το σκεφτεί αν θα φύγει από την ομάδα εάν ο μακροχρόνιος σύμβουλος motorsport δει την πόρτα της εξόδου. Ο 26χρονος σέβεται απεριόριστα τον 80χρονο πια Μάρκο και τον θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας που απολαμβάνουν οι “ταύροι” τα τελευταία χρόνια.

🚨 As per F1-insider sources Max Verstappen has made it clear in coversations with Mintzlaff and the Thai boss that if Marko goes then he leaves too 😬

