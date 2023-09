Ανατροπή και πρωτιά για τον Σάινθ | Εκτός 10άδας η Red Bull

Τα πάνω κάτω ήρθαν στο Q2, με τον Μαξ Φερστάπεν και τον Σέρτζιο Πέρεζ να μένουν εκτός της κορυφαίας δεκάδας, δίνοντας τον χώρο στην Ferrari, στην Mercedes και στην McLaren να μονομαχήσουν για την pole. Στο τέλος της ημέρας, “Mr Poleman”… στέφθηκε ο Κάρλος Σάινθ!

Απρόοπτο και… ανατροπή! Το σοκ στα γκαράζ των “Κόκκινων Ταύρων” ήταν διπλό, αφού ούτε ο Ολλανδός, αλλά ούτε και ο Μεξικανός οδηγός τους μπήκε στο Q3! Οι πιλότοι της αυστριακής ομάδας δεν μπορούσαν να ελέγξουν την αστάθεια του πίσω μέρους του μονοθεσίου τους, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν τον απαραίτητο ρυθμό. Έτσι… ο Λόσον τους “αφόπλισε” και η Scuderia Ferrari κατέκτησε την πρώτη και την τρίτη θέση στο grid.

Under the lights at Marina Bay 🔜🤩 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/sTmN1Z08p8

Q1

Με την πίστα να μπαίνει υπό το καθεστώς κόκκινης σημαίας, ο Γιούκι Τσουνόντα ήταν εκείνος που βρέθηκε στην κορυφή του πρώτου session. Για την ακρίβεια, λίγα δευτερόλεπτα είχαν απομείνει για την λήξη του, μέχρι που ο Λανς Στρολ έχασε τον έλεγχο της Aston Martin του στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και προσέκρουσε με… τρομακτικό τρόπο στον τοίχο.

Ο Καναδός οδηγός βγήκε σώος και ασφαλής, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί ρωτούσαν τους μηχανικούς τους στο team radio για εκείνον. Ωστόσο, με την δραματική ολοκλήρωση του Q1, έμεινε εκτός 15άδας ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος δεν πρόλαβε να σημειώσει έναν ταχύτερο χρόνο με την McLaren για να ενταχθεί στο επόμενο session.

Εκτός Q2 έμειναν οι (από τον 16ο έως τον 20ο): Βάλτερι Μπότας, Όσκαρ Πιάστρι, Λόγκαν Σάρτζεντ, Γκουάνγιου Ζου, Λανς Στρολ.

The best sight we could ask for.

Lance gets climbs of his wrecked car unaided #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/hlSIzTsZoq

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023