Ανανέωσε ο Σάρτζεντ | “Έκλεισε” το grid του 2024

Ο Αμερικανός πιλότος της Williams ανανέωσε το συμβόλαιο του για το 2024 και πλέον έκλεισε και η τελευταία θέση οδηγού στις είκοσι ομάδες της Formula 1. Μόνο κάτι απρόοπτο μπορεί να αλλάξει τος ισορροπίες.

Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει λύσεις συμβολαίων να προκύπτουν στην ελίτ του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μάλιστα, το 2023 ο Νικ ντε Φρις απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του στην Alpha Tauri και την θέση του πήρε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, ο οποίος ήταν ρεζέρβα οδηγός της μητρικής ομάδας, της Red Bull. Ωστόσο, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχει καμία ανοιχτή θέση στο grid!

Our 2024 grid is complete! ✅ #F1 pic.twitter.com/MaYssKiIJI

Ο Λόγκαν Σάρτζεντ ανανέωσε το ήδη υπάρχον του συμβόλαιο με την Williams και έτσι “κλείδωσε” την τελευταία θέση. Πλέον και οι δέκα ομάδες έχουν φτιάξει τα ζευγάρια τους για το 2024 και κανένας νέος οδηγός δεν είναι… καινούργιος.

Μάλιστα, οι Red Bull, Mercedes και Ferrari κρατούν τα “δίδυμα” που τα απολαμβάνουν επί – τουλάχιστον – μια τριετία. Η McLaren έμεινε κάτι παραπάνω από ικανοποιημένη με τους δύο νεαρούς της και κρατάει το “σχήμα” ως έχει. Η Aston Martin, αν και επιφυλακτική με τα αποτελέσματα του Λανς Στρολ, σέβεται το συμβόλαιο που έχει με τον Καναδό γιο του – εν μέρει – ιδιοκτήτη της ομάδας και τον κρατάει δίπλα στον Φερνάντο Αλόνσο.

Η Alpine θέλησε να συνεχίσει το γαλλικό… δίπτυχο, η Haas εμπιστεύεται την – πλέον – εμπειρία και ωριμότητα των δύο οδηγών της και η Alfa Romeo εμπιστεύεται τον βετεράνο Μπότας και τον φιλότιμο Ζου. Όσο για την Alpha Tauri, η θυγατρική της πρωταθλήτριας θέλει να χτίσει ένα σοβαρό πρότζεκτ με τον Ρικιάρντο, ο οποίος κουβαλάει χρόνια οδήγησης στην πλάτη του, ενώ βλέπει τον Τσουνόντα να μεγαλώνει για να περιορίζει τον αυθορμητισμό του.

Όσο για την Williams, είδε μερικές ακτίνες φωτός με την ύπαρξη του Άλμπον και ο Σάρτζεντ απόδωσε αρκετά καλά ως rookie με το συγκεκριμένο μονοθέσιο, από την καλοκαιρινή παύση και μετά. Εξού και η ανανέωση.//ΓΚ.

BREAKING: Logan Sargeant will race for Williams in 2024!#F1 @LoganSargeant @WilliamsRacing pic.twitter.com/O8g6aDhKa0

— Formula 1 (@F1) December 1, 2023