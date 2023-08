Ανανεώνει με τη Mercedes ο Χάμιλτον

Νέα συμφωνία με τα “ασημί βέλη” υπέγραψε ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, με τις ανακοινώσεις μόνο να λείπουν για να γίνει επίσημη η παραμονή του στην γερμανική ομάδα.

Ένα “σίριαλ” που κρατάει πολύ καιρό τώρα, φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Ο Λιούις Χάμιλτον δείχνει να έλυσε τις… λεπτομέρειες στις οποίες είχε “κολλήσει” η ανανέωση του συμβολαίου του με τη Mercedes, όπως αναφέρει η “Corriere”.

Η ομάδα του Μπράκλεϊ θα κρατήσει τον Βρετανό αστέρα στο κόκπιτ του μονοθεσίου της για τουλάχιστον άλλη μία σεζόν, με το χρονικό όριο της επέκτασης να μην έχει γνωστοποιηθεί ακόμα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η ανακοίνωση θα γίνει πριν το Grand Prix Ολλανδίας με το οποίο η Formula 1 επιστρέφει στη δράση, μετά τη θερινή διακοπή. Υπενθυμίζουμε πως το συγκεκριμένο τριήμερο είναι προγραμματισμένο για τις 25-27 Αυγούστου.//ΓΑ

