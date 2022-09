Υποψήφια αθλήτρια του μήνα η Ντρισμπιώτη

Η 38χρονη Ελληνίδα είναι ανάμεσα στις τέσσερις γυναίκες που διεκδικούν τον τίτλο για την κορυφαία αθλήτρια του μήνα Αυγούστου.

Μετά τον Μίλτο Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη βρίσκεται στις υποψήφιες για τον τίτλο της κορυφαίας αθλήτριας, για τον Αύγουστο που μας πέρασε. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου ανακοίνωσε τις τέσσερις γυναίκες, μέσω της επίσημης σελίδας που διαθέτει στο Twitter. Η 38χρονη Ελληνίδα, ήταν δίχως αμφιβολία εκ των πρωταγωνιστών, καθώς κατάφερε να κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στο αγώνισμα του βάδην, ένα στα 35 και ένα στα 20 χιλιόμετρα.

Δείτε την ανάρτηση της Ομοσπονδίας:

Eight gold medals in #Munich2022 between these four candidates! ✨

Who is your Athlete of the Month for August? Poll to follow. 🗳 pic.twitter.com/u1zEEN6Wya

