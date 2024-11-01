Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

Η συγκρότηση του Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες 21-22/10/2024 του Α.Σ ΠΑΟΚ έχει ως εξής:
|ΙΔΙΟΤΗΤΑ
|ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
|KATΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ :
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
|Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
|ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
|ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
|ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΑΜΙΑΣ:
|ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΥΝ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
|ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ
|ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΕΛΟΣ
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΕΛΟΣ
|ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΜΕΛΟΣ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΜΕΛΟΣ
|ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ