Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΠΑΟΚ
acpaok.gr

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του "Δικεφάλου του Βορρά" συγκροτήθηκε σε σώμα με τον Θανάση Κατσαρή να συνεχίζει για ακόμη μία θητεία στον προεδρικό "θώκο" του Ερασιτέχνη του συλλόγου.


Η συγκρότηση του Δ.Σ. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες 21-22/10/2024 του Α.Σ ΠΑΟΚ έχει ως εξής:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:KATΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ :ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ –  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ  ΓΥΝ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ   ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝΠΑΤΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΟΣΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣΚΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
//Π.
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