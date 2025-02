Στο Ριάντ το 2027 οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες esports

«Το ταξίδι» σε αυτή τη νέα διοργάνωση, που ανατέθηκε τον περασμένο Ιούλιο στη Σαουδική Αραβία μέχρι το 2037 η ΔΟΕ, «θα ξεκινήσει φέτος» με τις πρώτες διοργανώσεις, διευκρίνισε η ΔΟΕ.

«Υπάρχει πλέον ένας πολύ σαφής οδικός χάρτης για τους πρώτους ιστορικούς Ολυμπιακούς Αγώνες esports. Με το “Road to the Olympic Esports Games” που ξεκινά φέτος, οι Αγώνες γίνονται πραγματικότητα. Αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της δύναμης της συνεργασίας μεταξύ της ΔΟΕ και της SOPC (Saudi Olympic and Paralympic Committee) σε πολλούς τομείς», τόνισε ο πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ

Έχοντας θελήσει για αρκετά χρόνια να ενσωματώσει τα ηλεκτρονικά αθλήματα στο Ολυμπιακό σύμπαν, η ΔΟΕ –στην 142η σύνοδό της-αποφάσισε λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 να ξεκινήσει μια διοργάνωση εντελώς ξεχωριστή, ούτε στον ίδιο χώρο ούτε την ίδια στιγμή.

Για το σκοπό αυτό, προχώρησε συνεργασία 12 χρόνων με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία θα φιλοξενήσει τους μελλοντικούς Ολυμπιακούς Αγώνες esports μέχρι το 2037, σε συχνότητα που μένει να καθοριστεί.

Αλλά η προσαρμογή των esports στις Ολυμπιακές αρχές – δημιουργία εθνικών ομάδων, διαπραγματεύσεις με δημιουργούς παιχνιδιών, σεβασμός στη “μη βία” που υπενθύμισε ο Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ – αποδεικνύεται περίπλοκο έργο και οι φήμες για αναβολή αυξάνονται τον τελευταίο καιρό.

Μετά από μια συνάντηση στο Ριάντ την Κυριακή μεταξύ του επικεφαλής των Ολυμπιακών Αγώνων, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και του Σαουδάραβα Υπουργού Αθλητισμού, η ΔΟΕ και η Σαουδική Αραβία αποφάσισαν έναν «οδικό χάρτη» για αυτό το νέο γεγονός, εξήγησε ο Τόμας Μπαχ.

Η ΔΟΕ προχώρησε επίσης σε συνεργασία με το Esports World Cup Foundation (EWCF), το οποίο «θα παρέχει την τεχνογνωσία του στην επιλογή παιχνιδιών, τη δομή του τουρνουά και τη συμμετοχή του οικοσυστήματος», γεγονός που θα επιτρέψει κυρίως τη «θέσπιση αρχών πρόκρισης» για αυτούς τους μελλοντικούς Αγώνες, σύμφωνα με τη ΔΟΕ.

Να σημειωθεί ότι τα συνολικά επίπεδα αθλητικής συμμετοχής στη Σαουδική Αραβία, έχουν υπερτριπλασιαστεί από το 2015 σε σχεδόν 50 % του πληθυσμού της χώρας. Ο αριθμός των αθλητικών ομοσπονδιών έχει επίσης τριπλασιαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, από 32 σε 97.