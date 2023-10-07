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Ολοκληρώθηκε το 1ο διεθνές τουρνουά Ελευθέρας Πάλης U17, πρωταθλήτρια η Ελλάδα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ
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Αίθουσα Σύνταξης
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διεθνές τουρνουά Ελευθέρας Πάλης U17 που διεξήχθη στο Ρέθυμνο.

Πρωταθλήτρια χώρα αναδείχθηκε η Ελλάδα, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Βουλγαρία και το χάλκινο η Ρουμανία.

Τους αγώνες συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, ο Αθλητικός Παλαιστικός Όμιλος Ρεθύμνου, η Περιφέρεια Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης.

Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:

Άνδρες:

U11

30κ.

1 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΗ (APOR)

2 ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

34κ.

1 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (APOR)

2 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΑΣΙΑ (APOR)

3 ΝΤΟΥΝΤΟΓΚΛΟ ΝΤΕΒΙΣ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ)

48κ.

1 ΖΑΝΙΟΣ ΚΥΡΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

2 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

3 ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (APOR)

60κ.

1 ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

2 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

U13

43κ.

1 ΣΟΦΡΟΝΟΒΙΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΕ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)

2 ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

3 ΚΙΟΣΕ ΝΤΜΙΤΡΟ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)

60κ.

1 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

2 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

U15

44κ.

1 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

2 NIKOLOV NIKOLAI (BUL)

3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ)

75κ.

1 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)

2 ΞΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΛΕΥΕ)

3 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (APOR)

U17

80κ.

1 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)

2 ΔΙΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΗΛ (ΠΑΛΕΥΕ)

110κ.

1 ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (APOR)

2 ΒΑΛΙΕΒ ΝΙΚΟΛΟΖΙ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

Γυναίκες:

U13

52κ.

1 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

U15

58κ.

1 ΠΌΠΟΒΑ ΟΛΓΑ (CSKA)

2 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ-ΒΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΛΕΥΕ)

66κ.

1 ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (APOR)

U17

65k.

1 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)

2 ΛΑΡΙΝΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝ (CSKA)


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