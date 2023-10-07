Ολοκληρώθηκε το 1ο διεθνές τουρνουά Ελευθέρας Πάλης U17, πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο διεθνές τουρνουά Ελευθέρας Πάλης U17 που διεξήχθη στο Ρέθυμνο.
Πρωταθλήτρια χώρα αναδείχθηκε η Ελλάδα, το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Βουλγαρία και το χάλκινο η Ρουμανία.
Τους αγώνες συνδιοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, ο Αθλητικός Παλαιστικός Όμιλος Ρεθύμνου, η Περιφέρεια Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Ρεθύμνης.
Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία:
Άνδρες:
U11
30κ.
1 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΡΤΕΜΗ (APOR)
2 ΚΟΥΓΙΟΥΜΙΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
34κ.
1 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (APOR)
2 ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΤΑΣΙΑ (APOR)
3 ΝΤΟΥΝΤΟΓΚΛΟ ΝΤΕΒΙΣ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ)
48κ.
1 ΖΑΝΙΟΣ ΚΥΡΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
2 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
3 ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (APOR)
60κ.
1 ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
2 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
U13
43κ.
1 ΣΟΦΡΟΝΟΒΙΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΕ (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
2 ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
3 ΚΙΟΣΕ ΝΤΜΙΤΡΟ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ)
60κ.
1 ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
2 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
U15
44κ.
1 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
2 NIKOLOV NIKOLAI (BUL)
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΜΟΚΡΗΤΕΙΟ)
75κ.
1 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
2 ΞΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
3 ΔΑΛΕΖΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (APOR)
U17
80κ.
1 ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (Ν. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
2 ΔΙΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΗΛ (ΠΑΛΕΥΕ)
110κ.
1 ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (APOR)
2 ΒΑΛΙΕΒ ΝΙΚΟΛΟΖΙ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
Γυναίκες:
U13
52κ.
1 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
U15
58κ.
1 ΠΌΠΟΒΑ ΟΛΓΑ (CSKA)
2 ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ-ΒΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΛΕΥΕ)
66κ.
1 ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (APOR)
U17
65k.
1 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ)
2 ΛΑΡΙΝΑ ΕΚΑΤΕΡΙΝ (CSKA)