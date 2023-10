Με 55 Ελληνικές συμμετοχές στα Παγκόσμια πρωταθλήματα του Λουτρακίου

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Βετεράνων Ολυμπιακής Πάλης και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου και τις προσεχείς ημέρες θα βρεθούν στην Ελλάδα περίπου 1000 αθλητές για να αγωνιστούν.

Στην πανέμορφη πόλη του Λουτρακίου θα χτυπήσει η καρδιά της Παγκόσμιας Πάλης και όπως είναι αναμενόμενο το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Δύο διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνεκούς θα φέρουν στην χώρα μας Παγκόσμιους πρωταθλητές και αθλητές που έχουν χαρίσει στο άθλημα μεγάλες χαρές.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν δείξει οι Έλληνες παλαιστές που έχουν δηλώσει συμμετοχή και στις δύο διοργανώσεις. Συνολικά οι συμμετοχές θα είναι 55 με τα χρώματα της Εθνικής, σε όλα τα στιλ, με στόχο φυσικά τη διάκριση και μια θέση στο βάθρο των νικητών.

Να θυμίσουμε ότι στις 14-15 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling και από τις 17 έως τις 23 Οκτωβρίου 2023 το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Βετεράνων Ολυμπιακής Πάλης.

Και τα δύο πρωταθλήματα τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του αθλήματος. Την υποστήριξη παρέχει ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ενώ φορέας υλοποίησης είναι το αθλητικό κέντρο Sportcamp.

Αναλυτικά η ελληνική αποστολή:

ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ Ολυμπιακής Πάλης (Έως 60 χρονών)

Γιάννης Αθανασιάδης (78κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Δημήτρης Αθανασιάδης (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Εως 55 χρονών

Βασίλης Μπούκης (70κ. Ελληνορωμαϊκή)

Δημήτρης Κεφαλίδης (70κ. Ελληνορωμαϊκή)

Εως 50 χρονών

Αντρέας Κλειούσης (78κ. Ελευθέρα)

Παύλος Κορωνίδης (88κ. Ελευθέρα)

Χρήστος Τορτοπίδης (88κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Νίκος Πανούτσος (88κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Εμζάριος Μπεντινίδης (88κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Απόστολος Στάμος (130κ. Ελευθέρα)

Αβραάμ Παπαδόπουλος (130κ. Ελευθέρα)

Βασίλης Μπατάλας (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Νίκος Χριστόπουλος (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Παναγιώτης Παπαγεωργίου (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Εως 45 χρονών

Αμίρ Αλλάχ (78κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Σπύρος Κουρσάρης (130κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Ευθύμης Παπαγεωργίου ( 78κ. Ελληνορωμαϊκή)

Βασίλης Καλούμενος (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Νίκος Σπυριδάκης (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Γιάννης Σπυριδάκης (88κ. Ελληνορωμαϊκή)

Εως 40 χρονών

Ευθύμης Τσερεπάς (70κ. Ελευθέρα)

Βιατσεσλάβ Καρυπίδης (88κ. Ελευθέρα)

Ηρακλής Σιαμίδης (88κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Ηλίας Μπούκης (100κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Γιάννης Καργιωτάκης (130κ. Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή)

Δημήτρης Βεχλιούλης (62κ. Ελληνορωμαϊκή)

Σπύρος Κουτουραντζής (100κ. Ελληνορωμαϊκή)

Κώστας Παγώνης (130κ. Ελληνορωμαϊκή)

Grappling (Βετεράνοι έως 50 χρονών)

Νίκος Πανούτσος (92κ. Gi & No Gi)

Βετεράνοι (έως 45 χρονών)

Αμίρ Αλλάχ (77κ.)

Δημήτρης Ζαφειράτος (100κ.)

Βετεράνοι (έως 40 χρονών)

Γιώργος Κελασίδης (66κ. Gi & No Gi)

Δημήτρης Βεχλιούλης (No Gi)

Βιετσεσλαβ Καρυπίδης (92κ. Gi & No Gi)

Ηλίας Μπούκης (100κ. Gi & No Gi)

Γιάννης Καργιωτάκης (130κ. Gi & No Gi)

U15

Αναστασία Μυλωνά (80κ. Gi & No Gi)

Θανάσης Καστανας (66κ. Gi & No Gi)

Σταύρος Ασβεστάς (66κ. Νο Gi)//Γ.