Κορυφή με το… καλημέρα για Γερμανία και Σερβία

Τo ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών ξεκίνησε τη Παρασκευή 05/01 και οι πρώτες τέσσερις αναμετρήσεις μας έχουν προσφέρει… μπόλικο θέαμα.

Στο Αϊντχόβεν, στην Ολλανδία, διοργανώνεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών, με τη Ρουμανία και τη Τσεχία να υψώνουν την αυλαία. Μάλιστα, η πρώτη αναμέτρηση κατέληξε να είναι και ντέρμπι, με τη δεύτερη ομάδα να νικά τη πρώτη, με τελικό σκορ 13-12. Ωστόσο, η Σερβία επιβλήθηκε πιο εύκολα της Τουρκίας, με 13-6, “πιάνοντας” κορυφή από νωρίς.

Η Σλοβενία έπεσε… θύμα της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία επικράτησε με 12-7, με τη Γερμανία να κάνει το μεγάλο “μπαμ”. Πιο συγκεκριμένα, επικράτησε της Βουλγαρίας με σκορ 29-9, όντας μία μηχανή… γκολ, χωρίς σταματημό!

Ακολουθούν τα ματς ανάμεσα σε Ισραήλ-Ιταλία, Ισπανία-Γαλλία και Ολλανδία-Κροατία. Ωστόσο, στις 21:30, η Εθνική μας ομάδα θα αναμετρηθεί κόντρα στην Ουγγαρία, ματς το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ3.//ΓΚ

Germany dominates as Great Britain makes a winning return at #WPEindhoven2024 👏

Which team impressed you the most so far on Day 1? 🤔#EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport 📺 pic.twitter.com/grUZqkkpkD

— European Aquatics (@LENaquatics) January 5, 2024