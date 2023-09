Η καταστροφή στα γήπεδα της Γαλλίας

Η οικοδέσποινα χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τις φθορές που προκαλούν οι αγώνες στα στάδια που διεξάγονται.

To Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράγκμπι διεξάγεται στα γήπεδα της Γαλλίας από τις 8 Σεπτεμβρίου. Οι οικοδέσποινα χώρα έχει ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της, όμως αυτό που απασχολεί είναι η κατάσταση των γηπέδων.

Οι αγώνες που διεξάγονται, επιβαρύνουν αισθητά τους αγωνιστικού χώρους των γηπέδων της Ligue 1 με μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, να δείχνει το πραγματικό πρόβλημα που δημιουργείται.

Συγκεκριμένα, η το οπτικό υλικό δείχνει τη φθορά που δημιουργήθηκε στο γήπεδο της Λιλ, στην αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ουρουγουάη.

Δείτε την εν λόγω φωτογραφία:

The Rugby World Cup is ruining Ligue 1 pitches as expected. Here is some of the damage done to Lille’s pitch tonight during France vs Uruguay. pic.twitter.com/M4PsWZNZ7E

— Get French Football News (@GFFN) September 14, 2023