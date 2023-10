Ευκόλα στους “16” η Σάκκαρη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουχβίρτοβα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Κινεζικού όπεν, βάζοντας στόχο την πρόκριση στους προημιτελικούς με αντίπαλο την Κινέζα Ουάνγκ Ζινγού.

Η Ελλήνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση με την Φρουχβίρτοβα καθώς προηγήθηκε με 2-0 στα γκέιμς, με την Τσέχα να κάνει την αντεπίθεση της και να ισοφαρίζει άμεσα σε 2-2 με την Σάκκαρη να ψάχνει τρόπο να σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της. Στην συνέχεια η 28χρονη τενίστρια, βρήκε το break μετά από πλεονέκτημα στο 5-4 και έκλεισε στο πρώτο σετ στο 6-4.

Στο δεύτερο σετ η Τσέχα δεν ανέβασε τον ρυθμό της και υπέπεσε σε λάθη τα οποία εκμεταλλεύτηκε η Ελληνίδα που πέτυχε το μπρέικ στο 3-2 αναγκάζοντας την Φρουχβίρτοβα να βρει πόντους ανατροπής τους οποίους δεν πέτυχε. Η Σάκκαρη τελείωσε τη δουλειά κατακτώντας το 2ο σετ με 6-2 πραγματοποιώντας ένα ακόμα μπρείκ πόιντ για το τελικό 6-2.//ΓΡ.

Σετ: 6-4, 6-2

October 3, 2023