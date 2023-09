Έμαθαν τους αντιπάλους τους οι 4 Ελληνικές ομάδες

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τον προκριματικό γύρο του LEN EuroCup της νέας αγωνιστικής περιόδου. Παναθηναϊκός, Περιστέρι, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος θα μπουν στην μάχη για μία θέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ξεκινά το Ευρωπαϊκό ταξίδι για τις Ελληνικές ομάδες στο Πόλο ανδρών, πιο συγκεκριμένα Παναθηναϊκός και Περιστέρι βρίσκονται στον ίδιο όμιλο (8ο γκρουπ) μαζί με Waspo 98 Hannover (Γερμανία), VPK Primorac Kotor (Μαυροβούνιο), CN Terrassa (Ισπανία). Με την ομάδα από το Μαυροβούνιο να είναι η οικοδέσποινα και να διεξάγει τον συγκεκριμένο όμιλο το διάστημα 22-24 Σεπτεμβρίου.

Ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί στην Νέα Σμύρνη τον όμιλο Ε’, ο οποίος στελεχώνεται από τις Budapest (Ουγγαρία), Endo Plus Service Honved (Ουγγαρία) και White Sharks Hannover (Γερμανία), κλείνοντας ο Απόλλων Σμύρνης θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις Barcelona (Ισπανία) , Mladost (Κροατία) και Potsdam (Γερμανία). //ΜΛ.

The draw for the 2023-24 #LENEuroCup Men qualification round is complete!

