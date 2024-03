ΔΟΕ: Η Άνταμς νικήτρια του βραβείου ισότητας φύλων, διαφορετικότητας και ένταξης για το 2023

Η πρώην επαγγελματίας αθλήτρια του τένις και νυν παράγοντας του τένις, Κατρίνα Άνταμς (ΗΠΑ), είναι η παγκόσμια νικήτρια του Βραβείο Ισότητας, Διαφορετικότητας και Ένταξης των Φύλων (GEDI) για το 2023 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Αυτό ανακοινώθηκε την Παρσκευή (8/3), κατά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, «για να γιορτάσουμε την Άνταμς και άλλες πρωτοπόρους που εργάζονται ακούραστα για την προώθηση της ισότητας των φύλων, της διαφορετικότητας και της ένταξης στον αθλητισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΟΕ.

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να πάει πάνω και πέρα από τον αθλητικό στίβο. Χρειάζεται άτομα όπως η Κατρίνα για να συμβεί αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ σχετικά με τη δέσμευση της Άνταμς για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

«Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να βελτιώσει τις ευκαιρίες μέσω του αθλητισμού για τα κορίτσια, τις γυναίκες, τις εθνικές μειονότητες και τους μειονεκτούντες νέους. Συνεχίζει να ανεβάζει πρότυπα και πραγματικά της αξίζει το βραβείο», πρόσθεσε ο Μπαχ.

Πρωτοπόρος παίκτρια του WTA Tour, η Άνταμς είναι μια γυναίκα με πολλές πρωτιές. Ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή και πρώην επαγγελματίας τενίστρια που έγινε διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της ομοσπονδίας αντισφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών (USTA).

«Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να πάει πολύ πέρα από τον αθλητισμό. Λειτουργεί σαν ισοσταθμιστής όπου η φυλή, το φύλο και η εθνικότητα δεν παίζουν ρόλο. Οι καλύτεροι αθλητές αγωνίζονται εκεί έξω, δεν έχει σημασία πώς μοιάζεις ή ποιος είσαι. Έχει να κάνει με το πόσο σκληρά έχεις δουλέψει», τόνισε η Κατρίνα Άνταμς , η οποία ως Πρόεδρος του US Open από το 2015 έως το 2018, υπερασπίστηκε τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

BREAKING 🚨

Renowned tennis executive and former player, Katrina Adams, has been named the IOC’s Gender Equality, Diversity & Inclusion (GEDI) Champion for 2023!

Here is @katadams68‘s first reaction:#InternationalWomensDay #GenderEquality #IWD2024 @TeamUSA @ITFTennis @usta pic.twitter.com/HnOZ597Tn1

— IOC MEDIA (@iocmedia) March 8, 2024