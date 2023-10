Αυτός είναι ο οδηγός που ήθελε να σταματήσει και να χαιρετήσει τον Χάμιλτον (video)

Ο Ιζάκ Ατζάρ οδήγησε για την Alpha Tauri στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix στο Μεξικό και ήθελε να σταματήσει στην μέση της πίστας για να χαιρετήσει τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Γαλλοαλγερινός πιλότος αγωνίζεται στην Formula 2 για την Hitech, αλλά έδωσε το “παρών” στο FP1 για την θυγατρική ομάδα της Red Bull, στο μεξικανικό GP, έναντι του Γιούκι Τσουνόντα. Ωστόσο, κατά την διάρκεια του session ήθελε να επιβραδύνει για να πετύχει τον Λιούις Χάμιλτον και να τον χαιρετήσει αλλά η ομάδα του είχε άλλα σχέδια και τον προέτρεψε να το κάνει μία άλλη φορά.//ΓΚ

Δείτε το video:

"I want to wave at Lewis!" 🥺

Okay @AlphaTauriF1, we're going to need another session for @IGK_Zack6 so he can wave to @LewisHamilton some time! 👋#MexicoGP #F1 @Formula2 pic.twitter.com/lioOpqHJaj

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023