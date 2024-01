Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτος σε ψήφους για το NBA All-Star

Ο Έλληνας φόργουορντ συνεχίζει να ξεπερνάει και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! Συγκεκριμένα, ο “Greek Freak” έχει συλλέξει τους περισσότερους ψήφους από όλους τους άλλους παίκτες στον “μαγικό κόσμο” για το πιο λαμπρό event της σεζόν.

Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται για το NBA All-Star Game 2024, καθώς βρήκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη θέση της προτίμησης του κοινού. Ο σούπερσταρ των Μιλγουόκι Μπακς έχει λάβει3,475,698 ψήφους, με τον Τζοέλ Εμπίντ, τον Τζέισον Τέιτουμ, τον Τζίμι Μπάτλερ και τον Τζέιλεν Μπράουν να τον ακολουθούν στην Ανατολική Περιφέρεια.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Νίκολα Γιόκιτς, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Άντονι Ντέιβις και ο Καουάι Λεόναρντ είναι οι πέντε που ξεχωρίζουν στη Δύση. Το NBA All-Star Game 2024 θα γίνει τα ξημερώματα της 19ς Φεβρουαρίου στην Ιντιανάπολις.//ΓΓ

Lakers' LeBron James and Bucks' Giannis Antetokounmpo continue to lead in the NBA’s second 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/UutXOXQc5u

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2024