Έξω φρενών ο Ντράγκιτς με τους διοργανωτές λόγω…ταξί

Έξαλλός ο “δράκος” με τους ιθύνοντες του Ευρωμπάσκετ, αφού οι πρωταθλητές Σλοβένοι αναγκάστηκαν να πάνε στο γήπεδο με έναν μάλλον… ανορθόδοξο τρόπο.

Το Ευρωμπάσκετ κάνει σήμερα πρεμιέρα και δεν λείπουν τα… παρατράγουδα, καθώς ο Γκόραν Ντράγκιτς αποκάλυψε πως οι πρωταθλητές Ευρώπης Σλοβένοι αναγκάστηκαν να πάνε στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουν την Λιθουανία με ταξί!

Ο Σλοβένος πόιντ γκαρντ ήταν έξαλλος με τους διοργανωτές με αυτό το γεγονός και σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter έγραψε:

“Καλή δουλειά, EuroBasket! Δεν υπάρχει οργανωμένο λεωφορείο για να μεταφέρει τους Πρωταθλητές Ευρώπης στον αγώνα. Αυτό πρέπει να ναι ανέκδοτο. #ΣπουδαίαΔιοργάνωση. Μετά από είκοσι λεπτά, τουλάχιστον πήραμε τοπικά ταξί”

Υπενθυμίζουμε ότι η Σλοβενία αντιμετωπίζει τη Λιθουανία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και βρίσκεται στον όμιλο της Κολωνίας μαζί με Γαλλία, Γερμανία, Βοσνία και Ουγγαρία.

Good job @EuroBasket for European Champions no organized bus to a game. This must be a joke 🙈🙈🙈 #GreatOrganization After 20 min at least we got local taxi 😂😂😂 @kzs_si

— Goran Dragić (@Goran_Dragic) September 1, 2022