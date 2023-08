Κοντά με τον Γερί Μινά η Φιορεντίνα

Σύμφωνα με το ιταλικό “Sky Sports”, ο 23χρονος Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει σε όλα με τους “βιόλα” και ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Φλωρεντία.

Σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή φαίνεται να προχωράει η φιναλίστ του Europa Conference League. H Φιορεντίνα, η οποία πέρσι ηττήθηκε σε δυο τελικούς (Europa Conference League, Coppa Italia), έχει επικεντρωθεί στο μεταγραφικό της σχεδιασμό και σύμφωνα με το ιταλικό “Sky Sports“, τα έχει βρει σε όλα με τον ελεύθερο από την Έβερτον, Γέρι Μίνα.

Ο Κολομβιανός στόπερ έχει παραστάσεις από την La Liga με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, την Premier League με την Έβερτον, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν για χάρη των Ιντεπεντιέντε και Παλμέιρας. Επίσης, είναι και διεθνής με την Κολομβία, έχοντας 40 συμμετοχές.//ΓΓ.

BREAKING: Yerry Mina will have a medical on Friday ahead of a move to Serie A side Fiorentina, according to Sky 🇮🇹 pic.twitter.com/04LcVrJwcp

