Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι superstar!

Ο 24χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης διανύει μια περίοδο εξωφρενικής φόρμας και αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο στη θέση του αυτή τη στιγμή.



Ο Φεντερικό Βαλβέδρε σκόραρε το 2ο γκολ της «Βασίλισσας» στο πρώτο «Ελ Κλάσικο» της χρονιάς, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και θα αποτελέσει αδιαμφησβήτητα τον ηγέτη της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ που ξεκινά σε περίπου έναν μήνα.

Ο 24χρονος μέσος αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Πριν από μερικές εβδομάδες οι Κάρλο Αντσελότι και Λουίς Σουάρες αποθέωσαν

τις ικανότητες του. Ο προπονητής του στην Ρεάλ Μαδρίτης τόνισε χαρακτηριστικά: «Είναι εντυπωσιακός. Του είπα, ότι εάν δε βάλει δέκα γκολ αυτήν τη σεζόν, θα σκίσω την άδεια προπονητή. Απόψε σκόραρε από αριστερά και δεν τον είχα ξαναδεί να σουτάρει έτσι από αριστερά. Οι ιδιότητές του, δεν είναι μόνο η ενέργεια και η ευφυΐα του, αλλά και το ότι ξέρει να διαβάζει καλά τις καταστάσεις. Είναι ο καλύτερος στον κόσμο στη θέση του; Θα περιμένουμε λίγο». Ενώ ο συμπαίκτης του στην «Σελέστε» τον σύγκρινε με τον «θρύλο» της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ: «Ο Φεντερίκο έχει φοβερή εξέλιξη. Έχει δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια. Του αξίζει όλο αυτό που συμβαίνει. Όταν ο Φεντερίκο έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης το 2017, είχα πει πως μου θυμίζει πολύ τον Στίβεν Τζέραρντ».

Fede Valverde top 3 in the world right now

— Toni Kroos (@ToniKroos) October 16, 2022