Θα καταφέρει ο Χάαλαντ να κλέψει τα σκήπτρα του Μέσι;

Ένας Αργεντίνος που έχει κατακτήσει τα πάντα και ένας Νορβηγός που έρχεται με… σπασμένα φρένα, διψασμένος και αποφασισμένος να γράψει το όνομά του στην ιστορία, δίνουν μάχη για την κατάκτηση του διασημότερου ατομικού τροπαίου στο ποδόσφαιρο. Ποιος θα νικήσει;

Η Αργεντινή σκαρφάλωσε στην κορυφή του κόσμου. Ο Λιονέλ Μέσι επιτέλους, κατέκτησε το πολυπόθητο τρόπαιο και μαζί έβαλε για ακόμη μια φορά το όνομά του στη λίστα με τους κορυφαίους του πλανήτη, διεκδικώντας το πιο διάσημο ατομικό τρόπαιο στον κόσμο του ποδοσφαίρου, αποσκοπώντας στο να το κατακτήσει για 8η φορά στην καριέρα του.

Στον δρόμο για την κατάκτηση της χρυσής μπάλας, θα βρει τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Τον Νορβηγό που πήγε στη “γαλάζια” πλευρά του Μάντσεστερ και έφερε τον… ήλιο, μαζί και όλα όσα έλειπαν από την υπερδύναμη Σίτι.

Ο βραχύσωμος Αργεντίνος έβαλε στην κληρονομιά του το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αποφάσισε να πει αντίο στη “Γηραιά Ήπειρο”, μετακομίζοντας στο Μαϊάμι για να ζήσει χαρούμενος. Έχει φτάσει όμως στο τέλος της η αποστολή του ή θα ολοκληρωθεί με την κατάκτηση της 8ης Χρυσής Μπάλας;

O Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αυτός που… εμφανίζεται στο παλάτι του Αργεντίνου, περπατά στον φωτεινό διάδρομο με τις διακρίσεις του και είναι έτοιμος να… κλέψει το χρυσό και να μπει για τα καλά στη βίβλο των κορυφαίων. Ίσως, είναι αυτός που έχει άλλη άποψη. Ίσως ήρθε στον κόσμο για να… κερδίσει τη μάχη μεταξύ της παλιάς και της νέας γενιάς.

Erling Haaland is looking for his first.

Leo Messi is going for a record eighth.

The battle for the Ballon d’Or ⚔️ pic.twitter.com/VLAGBPTJJb

