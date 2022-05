Με μήνυμα κατά του πολέμου η μπάλα του τελικού

Σύνθημα παγκόσμιας ειρήνης δίνει η διοργάνωση του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ.



Με μήνυμα κατά του πολέμου και με εντυπωσιακό χρώμα είναι σχεδιασμένη η μπάλα για τον τελικό του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (28/05, 22:00).

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία συνεχίζεται και η ΟΥΕΦΑ θέλει να περάσει το αντιπολεμικό της μήνυμα και θα το κάνει μέσω του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Δείτε τη σχετική φωτογραφία:

The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022