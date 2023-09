Τρίποντο στο Μπακού με Καράσκο οι Βέλγοι

Την τρίτη του νίκη πέτυχε το Βέλγιο στον 6ο όμιλο, καθώς επικράτησε του Αζερμπαϊτζάν εκτός έδρας με 1-0 και ανέβηκε στην 1η θέση, στην ισοβαθμία με την Αυστρία.

Τους 10 βαθμούς έφτασαν στον 6ο όμιλο των προκριματικών του EURO 2024 οι Βέλγοι, μετά τη νίκη του στο Μπακού. Ένα τυχερό γκολ του Καράσκο σε συνδυασμό με την εμπειρία και τη διαχείριση του παιχνιδιού, βοήθησε τους “κόκκινους διαβόλους” να φτάσουν στην επικράτηση.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του ματς ήρθε από τους Βέλγους στο 5′, όμως το σουτ του Τροσάρ σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι. Δεν άργησαν να απαντήσουν οι Αζέροι, όταν δύο λεπτά αργότερα, η προσπάθεια του Νταντάσοφ σταμάτησε πάνω στον Καστέλς. Στην επαναφορά, το σουτ του Μαχμούντοφ κόπηκε από την άμυνα των “κόκκινων διαβόλων”. Στο 32′, ο Νταντάσοφ απείλησε ξανά, αυτή τη φορά με κεφαλιά, όμως ο Βέλγος πορτιέρο είχε ξανά απάντηση.

Παρότι η ομάδα του Ντε Μπιάζι ήταν πολύ καλά στημένη και δυνατή στην άμυνα, το Βέλγιο έκανε το 1-0 στο 38′ με αρκετή δόση τύχης, αφού το σουτ του Μπακαγιόκο χτύπησε κατά λάθος στον Καράσκο, η μπάλα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Οι “κόκκινοι διάβολοι” προσπάθησαν άλλες δύο φορές για δεύτερο γκολ πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά το Αζερμπαϊτζάν αμύνθηκε εξαιρετικά.

⏸ 1 goal in front at the break. #AZEBEL #WirSchaffenDas pic.twitter.com/QU32yulks2

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 9, 2023