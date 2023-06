Το “Λα Μπομπονέρα” υποκλίθηκε στον Μέσι! (video)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε στο γήπεδο της Μπόκα Τζούνιορς για να αγωνιστεί σε φιλικό αγώνα προς τιμήν του Χουάν Ραμόν Ρικέλμε, γνωρίζοντας για άλλη μια φορά την αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες συμπατριώτες του.

Ένα 24ωρο μετά τον αγώνα στο γήπεδο της Νιούελς Ολντ Μπόις προς τιμήν του Μάξι Ροντρίγκες, ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο “Λα Μπομπονέρα” για να τιμήσει έναν άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή της χώρας του. Όπως είναι λογικό όμως, τα βλέμματα συγκεντρώθηκαν πάνω του, με τον “Pulga” να λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό την αγάπη των θεατών. Μάλιστα, σε ένα σημείο του φιλικού αγώνα Μπόκα Τζούνιορς – Εθνική Αργεντινής σκόραρε σε βάρος των γηπεδούχων, με τη φανέλα της “αλμπισελέστε”.

Δείτε το βίντεο της αποθέωσης:

THE OVATION FOR MESSI AT LA BOMBONERA 👑👑👑

Σε εκείνο το σημείο λοιπόν παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο γεγονός. Οι φίλαθλοι της Μπόκα, πιθανότατα για πρώτη φορά στη ζωή τους, πανηγύρισαν έντονα ένα γκολ που δέχθηκε η ομάδα τους. Η αγάπη κάθε Αργεντίνου για τον Μέσι και τα αμέτρητα σπουδαία επιτεύγματά του με τη φανέλα της Εθνικής είναι τόσο μεγάλη, που ακόμα και σε έναν τόσο παθιασμένο λαό οι οπαδικές προτιμήσεις του καθενός έμειναν… στην άκρη.//Α.

Δείτε το βίντεο με το γκολ:

Messi scores and for the first time Boca Juniors fans are celebrating the goal against Boca 👑

June 25, 2023