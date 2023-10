Ο Κριστιάνο δεν θα επισκεφτεί το Ιράν ποτέ ξανά (video)

Το πρόσφατο ταξίδι του Πορτογάλου στην ιρανική Περσέπολις, για το ασιατικό Champions League, ήταν πιθανότατα και το τελευταίο σε έδαφος της πρώην Περσίας. Και αυτό διότι εάν την επισκεφθεί ξανά, θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί, αφού πρώτα δεχθεί 99 μαστιγώματα.

Όλα αυτά εξαιτίας μιας, κατά τα άλλα, εντελώς αθώας συνάντησης που είχε ο 38χρονος σούπερ σταρ με τη διάσημη Ιρανή ζωγράφο, Φατίμα Χαμάμι, η οποία είναι χρόνια παράλυτη από τη μέση και κάτω. Κάποια στιγμή λοιπόν, ο CR7 έσκυψε πάνω από το αναπηρικό της καροτσάκι, την αγκάλιασε, τη φίλησε και φωτογραφήθηκε μαζί της την ώρα της παραδοσιακής ανταλλαγής δώρων. Συγκεκριμένα, εκείνη του χάρισε ένα από τα τελευταία της πορτρέτα, ενώ εκείνος μία υπογεγραμμένη φανέλα της Αλ Νασρ.

Φεύγοντας ωστόσο, λίγο έλειψε να δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, αφού ο Κριστιάνο γλίτωσε κυριολεκτικά στο “παρά 5” τη σύλληψη. Με βάση το κατηγορητήριο, ο Ρονάλντο παραβίασε τον ιρανικό ποινικό κώδικα λόγω μοιχείας, αφού αγκάλιασε και φίλησε μία ανύπαντρη γυναίκα…

Σύμφωνα λοιπόν με το κανάλι “Sharq Emroz”, την επόμενη φορά που ο 38χρονος Πορτογάλος θα ταξιδέψει στο Ιράν για τις υποχρεώσεις της ομάδας του, θα πρέπει να καταδικαστεί σε 99 μαστιγώματα και στη συνέχεια σε σύλληψη και φυλάκιση.//ΠΜ

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan

In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law

If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) October 12, 2023