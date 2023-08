Η Αλ Χιλάλ πυροδότησε τη… “βόμβα Νεϊμάρ” (video)

Η τεράστια μεταγραφή του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Saudi Pro League είναι γεγονός, μιας και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αραβικό σύλλογο το απόγευμα της Τρίτης (15/08)

«Είμαι εδώ, στη Σαουδική Αραβία. Είμαι Χιλάλ» ήταν τα λόγια του Νεϊμάρ στο βίντεο που γνωστοποίησε τη σπουδαία μετακίνηση. Ο 31χρονος θα αμειφθεί με περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια, ενώ θα έχει και πάρα πολλά μπόνους στο συμβόλαιό του. Παράλληλα, η Παρί εισέπραξε ένα ποσό που πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει.//Α.

Δείτε το βίντεο-ανακοίνωση:

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023