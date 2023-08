Αποσύρεται ξανά ο Μπεν Φόστερ, διέκοψε το συμβόλαιό του

Σε διακοπή του συμβολαίου με τους “κόκκινους δράκους” προχώρησε ο 40χρονος γκολκίπερ, καθώς αποσύρεται από το ποδόσφαιρο για δεύτερη και τελευταία φορά.

Ξαφνική είδηση “έσκασε” το μεσημέρι της Δευτέρας (21/8) στο “στρατόπεδο” της Ρέξαμ, αφού ο Μπεν Φόστερ διέκοψε το συμβόλαιό του, για να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. Ο Άγγλος πορτιέρο ανανέωσε τη συμφωνία του με την ομάδα της League Two τον Ιούνιο, αλλά βλέπει τον εαυτό του να δυσκολεύεται πολύ να ανταποκριθεί φέτος.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε “κρεμάσει” τα γάντια του ξανά τον Σεπτέμβριο του 2022, αγωνιζόμενος τότε για τη Γουότφορντ, αλλά επέστρεψε στα γήπεδα για χάρη της Ρέξαμ. Ο λόγος ήταν πως οι “κόκκινοι δράκοι” έψαχναν κάποιον να καλύψει τον Ρόμπερτ Λάιτον ο οποίος τραυματίστηκε και θα έχανε το κρίσιμο τελευταίο μέρος της σεζόν.

Η ιστορία εκτυλίχθηκε σαν να έχει βγει από σενάριο, με τον Φόστερ όχι μόνο να επιστρέφει κάτω από τα γκολποστ μετά από πάνω από 6 μήνες, αλλά να αποκρούει και πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Νοτς Κάουντι, στιγμή που σηματοδότησε την επιστροφή της Ρέξαμ στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Η ανανέωση πάραυτα, φαίνεται να είναι κάτι που μετάνιωσε ο έμπειρος Άγγλος και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις του, στις οποίες παραδέχεται πως δεν βρίσκεται στο επίπεδο που απαιτεί ο ίδιος από τον εαυτό του. Οι “κόκκινοι δράκοι” έχουν δεχτεί τη φετινή σεζόν στη League Two ήδη 14 γκολ σε τέσσερα παιχνίδια.

STATEMENT | Ben Foster announces retirement from professional football

All the very best, @BenFoster – thank you very much for your contributions in both spells with the Football Club, and congratulations on an incredible career 🧤

🔴⚪ #WxmAFC

— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 21, 2023