Μπερνάρ: «Είχα προτάσεις, έχω συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό»

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός μίλησε στο TNT Sports Brasil και αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που υπήρξε από ομάδες της χώρας του για την απόκτησή του, ενώ επισήμανε πως έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με τους “πράσινους”.

O Μπερνάρ ο οποίος έχει συμβάλλει στα μέγιστα έως τώρα στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού στο δρόμο προς τους ομίλους του Champions League μίλησε σε Βραζιλιάνικα ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στις πρότασεις που είχε από τις ομάδες της χώρας του και την ευκαιρία της απόκτησής του, ενώ τόνισε πως έχει ακόμα για ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μπερνάρ:

«Η συζήτηση συνεχίστηκε. Όχι μόνο με την Ατλέτικο, αλλά και με άλλες ομάδες της Βραζιλίας. Δεν θέλω να μιλάω γι’ αυτό, αλλά υπήρξαν κάποιες προτάσεις. Είμαι χαρούμενος με την αναγνώριση της δουλειάς μου. Είχε την ευκαιρία, αλλά έχω ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό.

Μετά από αυτή τη χρονιά, θα αρχίσουμε να αναλύουμε καλύτερα τι μπορεί να γίνει. Λείπω δέκα χρόνια. Είναι μια ανάγκη να βρίσκομαι κοντά στην οικογένειά μου. Θα πρέπει να το βάλουμε στη ζυγαριά για να πάρουμε τη σωστή απόφαση, επειδή θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να επιστρέψουμε σήμερα στη Βραζιλία.

Χωρίς αμφιβολία. Το έχω ξεκαθαρίσει από πάντα, εξαιτίας της αγάπης μου για την Ατλέτικο, για τους εργαζόμενους και για όλους μέσα στην ομάδα. Είναι το κλαμπ που με ανέδειξε. Σήμερα, αν είμαι αυτό που είμαι, το χρωστάω και ευχαριστώ τον Θεό, αλλά και την Ατλέτικο, που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω ότι είχα την ικανότητα».

Parceria com o Willian Arão, voltar pro Atlético Mineiro, poder chegar na fase de grupos da Champions com o Panathinaikos… 🗣️🇧🇷 Nosso @arthurquezada bateu um papo FOD@ com o Bernard. Ele mesmo! #CasaDaChampions pic.twitter.com/b7zqPiYLiQ

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 22, 2023