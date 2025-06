«Η Αλ Σαμπάμπ έκανε πρόταση για τον Τσικίνιο» 

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Τσικίνιο βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Σαμπάμπ. Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία, στον οποίο αγωνίζεται ο Ποντένσε, ενώ προπονητής είναι ο Φατίχ Τερίμ, κατέθεσε προσφορά στον Ολυμπιακό για τον Πορτογάλο μέσο.

🚨🇸🇦 Al Shabab have submitted bid to sign Chiquinho from Olympiacos as he’s among main targets.



No agreement club to club so far. pic.twitter.com/XjMRspdogt